Gören kovaya sarıldı: Bodrum'da asfalttan balık topladılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağışın ardından alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıktı. Mumcular Mahallesi’nde bulunan Mustafa Kalem Parkı’ndaki göletin taşması sonucu sular yola kadar ulaştı, göletteki balıklar ise akıntıyla birlikte asfalta sürüklendi.

Bodrum’da etkili olan sağanak yağış, Mumcular Mahallesi’nde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Mumcular Mustafa Kalem Parkı’ndaki gölet taşarken, çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı.

Göletten taşan sularla birlikte balıkların asfalta sürüklendiği anlar, çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Yolda çırpınan balıkları gören bazı vatandaşlar, canlıları kurtarmak için seferber olurken bazıları ise yemek için yoldan balık topladı.