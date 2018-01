Mardin Büyükşehir Belediyesince bir okulda kurulan buz pistinde yarı yıl tatiline giren 7 yaş üstü öğrenciler ücretsiz buz pateni yapacak

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince yarı yıl tatiline giren öğrenci ve gençler için buz pisti oluşturuldu.



Okay Yaşar Anadolu Lisesindeki pistin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaz tatilinde birçok mahallede kurulan 14'ü portatif 19 havuzu öğrencilerin hizmetine sunduklarını anımsattı.



"Çocuk gülerse şehir güler" sloganı ile başlatılan etkinlikleri sürdüklerini ifade eden Yaman, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlıklar ve vatandaşların desteğiyle önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Vatandaşla şehri yönettiklerini belirten Yaman, şunları söyledi:

"Bütçemizi artık dağa taşa örgüte değil, hemşehrilerimizin hizmeti için harcayacağız' demiştik, öyle de yapıyoruz. Bütün bütçemizi bu şehrin alt ve üst yapısı, kadınlarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz için harcıyoruz. Şehirde neye ihtiyaç varsa o ihtiyaç için çalışma yapıyoruz ve uyguluyoruz. Aslında biz olağan belediyeciliği yapıyoruz. Olağan üstü belediyecilik bundan önceydi, hiçbir şey yapılmıyordu. Artık her şey olağan hale geldi."



AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da Mardin'de ilk defa buz pistinin oluşturulduğunu belirterek, "İlk olan şey her zaman tetikleyicidir, heves yaratır. Çok kıymetli çalışmalara imza atıldığını görüyoruz. Bu hizmetler için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Buz Federasyonu As Başkanı Fehmi Tekelioğlu da Türk sporcuların imkan sunulduğu takdirde birçok başarıyı yakalayacağına inandığını söyledi.



Konuşmaların ardından açılışı yapılan buz pistinde milli sporcular gösteri yaptı.