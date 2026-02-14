Görevli polise kafa atıp saldırdı: İskenderun'daki olayda bir tutuklama

Olay, 11 Şubat günü Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir trafik polisi, görevi esnasında K.Ö. ve M.Z.Ö. isimli iki şahsı uyardı. Uyarının ardından iki şüpheli, görevli memura tepki göstererek fiziksel saldırıda bulundu.

POLİSE KAFA ATIP HAKARET ETTİLER

Polis memuruna yönelik şiddet eylemine girişen şahıslar, memura kafa atarak darp etti ve hakaretlerde bulundu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren K.Ö. ve M.Z.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan M.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuruna kafa attığı ve darp eylemine karıştığı belirlenen K.Ö. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.