Görevli polise kafa atıp saldırdı: İskenderun'daki olayda bir tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde görevli trafik polisini darp edip hakaret eden iki şüpheliden biri tutuklandı. Memura kafa atan saldırgan cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Görevli polise kafa atıp saldırdı: İskenderun'daki olayda bir tutuklama
Yayınlanma:

Olay, 11 Şubat günü Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir trafik polisi, görevi esnasında K.Ö. ve M.Z.Ö. isimli iki şahsı uyardı. Uyarının ardından iki şüpheli, görevli memura tepki göstererek fiziksel saldırıda bulundu.

POLİSE KAFA ATIP HAKARET ETTİLER

Polis memuruna yönelik şiddet eylemine girişen şahıslar, memura kafa atarak darp etti ve hakaretlerde bulundu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren K.Ö. ve M.Z.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan M.Z.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuruna kafa attığı ve darp eylemine karıştığı belirlenen K.Ö. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkari Yüksekova'da korkutan yangın!Hakkari Yüksekova'da korkutan yangın!Yurt
Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdiSamsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdiSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay iskendurun polise saldırı
Günün Manşetleri
Ramazanda temel gıdada indirim ve sıkı denetim
Ankara'da suç örgütüne operasyon
Bakan Gürlek, yemin töreninde yaşananları anlattı
“Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”
Furkan Apartmanı davasında karar...
Fatma Girik’in vasiyet davasında karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Yurt Açılış Töreni’nde
4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi
300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Dolandırıcılara GSM hattı sağlamışlar!
Çok Okunanlar
Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı nereden izlenir? Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı nereden izlenir?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 14 Şubat Cumartesi Gazete manşetleri 14 Şubat Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?