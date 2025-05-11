Görüntüler gündem olmuştu: İki polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Söz konusu polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."