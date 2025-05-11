Görüntüler gündem olmuştu: İki polis görevden uzaklaştırıldı

Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli iki polisin bir vatandaşı darp ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Görüntüler gündem olmuştu: İki polis görevden uzaklaştırıldı
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Tepki çeken görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Söz konusu polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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