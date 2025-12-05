Görüntüler mide bulandırdı! Dönercide kurtlanmış salça ve turşular çıktı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, bir tavuk dönercisinde yaptıkları incelemede ciddi hijyen sorunları tespit etti. Kontroller sırasında salça ve turşuların kurtlandığı, tavuk ürünlerinin ise hijyenik olmayan şartlarda saklandığı belirlendi. Görüntüler üzerine bazı ürünlere el konuldu.

Ekipler, işletme hakkında tutanak tutarak dönercinin mühürlenmesine ve faaliyetinin sonlandırılmasına karar verdi. Denetimlerde ayrıca belirlenen kurallara ve mevzuata uymadığı tespit edilen diğer işletmelere de gerekli cezai işlemler uygulandı.