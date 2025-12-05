Görüntüler mide bulandırdı! Dönercide kurtlanmış salça ve turşular çıktı

Adana’da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde salça ve turşuların kurtlandığı, tavukların hijyensiz koşullarda saklandığı tespit edilen dönerci mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, bir tavuk dönercisinde yaptıkları incelemede ciddi hijyen sorunları tespit etti. Kontroller sırasında salça ve turşuların kurtlandığı, tavuk ürünlerinin ise hijyenik olmayan şartlarda saklandığı belirlendi. Görüntüler üzerine bazı ürünlere el konuldu.

Görüntüler mide bulandırdı! Dönercide kurtlanmış salça ve turşular çıktı - Resim : 1

Ekipler, işletme hakkında tutanak tutarak dönercinin mühürlenmesine ve faaliyetinin sonlandırılmasına karar verdi. Denetimlerde ayrıca belirlenen kurallara ve mevzuata uymadığı tespit edilen diğer işletmelere de gerekli cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

