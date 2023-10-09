Goyan aşireti yüz yıllık geleneği bozmadı! Gelin ve damada 4,5 milyon takıldı

Şırnak Uludere’de Goyan aşiretine mensup Naif Çalışkan’ın oğlu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan ile Nazlıhan Tonğ dünya evine girdi. İki gün iki gece süren düğünde gelin ve damada 4.5 milyon altın ve para takıldı.

Yüzyıllık Gelenek Devam Etti: Gelin ve Damada 4.5 Milyon Takı Takıldı

Binlerce davetlinin katıldığı düğünde asırlık gelenekleri yaşatmaya çalışan aile, gelini almak için atı yıkayıp hazırladıktan sonra yöresel kıyafetleri ile Kürtçe şarkılar eşliğinde düğün alanına getiriyorlar. Gelin ve damat alana girmeden koç kesiliyor, damat ve geline uğur getirsin diye alınlarına kan vuruluyor.

Düğünde konuşan baba Naif Çalışkan, ilçenin çok küçük olduğunu, bu yüzden herkesi tanıdıklarını belirterek, "Düğünlerine gidiyoruz. Onlar da bugün oğlumun düğününe geldi, herkese çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Damat Mustafa Çalışkan ise gelenekleri yaşattıklarını dile getirerek, "Eski düğün geleneklerinden biri de gelin alma ve koç kesmenin yanı sıra damadın evinde toplanıp şarkılar söyleniyor. Bu kültürün kaybolmaması için herkes düğününde bunları yapıyor. Damat ve geline 3 aşamada takı takılıyor. Toplam 4,5 milyon takı geldi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.