Gözaltı anında ilginç olay: "Dövmeden bırakmayın!"

Olay, Taşpazar Mahallesi 844 Sokak’ta bir apartmanda yaşandı. Aile içinden gelen tartışma seslerini duyan apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tarafları ayırarak tartışmayı sonlandırdı.

"Beni Döv" Diye Yalvardı

Aile bireylerinin birbirinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri, tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürmek istedi. Dışarı çıkarılan taraflardan biri olan S.Y. (31), polis aracına bindirilmek istenince, memura "Beni döv, abi döv!" diyerek tepkili bir şekilde yalvarmaya başladı.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen şahıs, aracına binmeden önce apartmandaki bir komşusundan helallik istedi. Helallik aldıktan sonra polis aracına bindirilen S.Y., ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.