Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılara, ekmek arasında uyuşturucu hap getiren şüpheli, arkadaşlarıyla birlikte tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'na (UYUMA) yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti.



Ekipler, uyuşturucu temin ettiği ve sattığı belirlenen sokak satıcılarından 5'ini yakaladı. Şüphelilerin uyuşturucuyu aldığı adreslere baskın düzenleyen ekipler, Y.T. ile Y.C'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde paketlenmiş 42 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Y.T. ve Y.C, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.



Ekmek arası uyuşturucu hap

İki şüphelinin adliye binasında işlemleri devam ederken, M.E. arkadaşlarına verilmek üzere "yiyecek" getirdi.

Yapılan kontrolde ekmeğin arasına gizlenmiş 2 uyuşturucu hap ile 0,5 gram sentetik uyuşturucu bulundu. M.E. gözaltına alındı.

Y.T, Y.C. ve M.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.