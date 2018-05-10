Afyonkarahisar'da 2 gözü de görmeyen güreşçi deveye katarakt ameliyatı yapıldı.

Afyonkarahisar'da gözleri görmeyen güreşçi deveye, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hayvan Hastanesi) katarakt ameliyatı yapıldı.



Aydın'ın Buharkent ilçesinde deve güreşlerine merakı olan Ali Ayinoğlu, 4 yıl önce aldığı ve "Bayrakçı" adını verdiği devenin 2 gözünde de katarakt oluşmaya başladığını ve bu nedenle görmemeye başladığını fark etti.



Ayinoğlu, bunun üzerine devesini AKÜ Hayvan Hastanesine getirdi. Katarakt oluşmadan önce güreşlere katılan deve, Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Pamuk tarafından muayene edildi.



Dünyada ilk kez bir deveye katarakt operasyonu yapıldı



Yapılan tetkiklerin ardından Doç. Dr. Pamuk ve ekibi tarafından, yaklaşık 2 saat süren bir ameliyatla devenin sol gözündeki katarakt alındı.



Pamuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, deveye katarakt ameliyatının dünyada ilk kez yapıldığını söyledi.



Devenin 12 yaşında olduğunu ve güreşçi bir deve olduğunu ifade eden Kamuran Pamuk, şunları kaydetti:



"Bize 1,5 ay önce müracaat edilmişti. Yaptığımız muayenede katarakt oluştuğunu ve ameliyat edilmesi gerektiğini tespit ettik. Şartların oluşmasından sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü. Başarılı bir operasyon oldu. Daha önce kızıl geyiğe katarakt ameliyatı yapmıştık. Bu da bir deveye yapılan dünyadaki ilk katarakt operasyonu oldu."



"Ameliyatların ardından deve daha konforu bir yaşama kavuşmuş olacak"



Doç. Dr. Pamuk, insanlarda katarakt ameliyatının ardından lens konulduğunu, kedi ve köpeklerde de bunun uygulanabildiğini vurgulayarak, "Devenin gözü normal göz yapısından çok daha büyük. Lens koyma ihtimalimiz olmadığı için yakın mesafede bulanık görecek ama uzak mesafelerde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bugün tek gözünü ameliyat ettik. Diğer gözünü de bir ay sonra yapmayı planlıyoruz. Ameliyatların ardından deve daha konforlu bir yaşama kavuşmuş olacak." diye konuştu.



Deve sahibi Ali Ayinoğlu ise devesinin görmediği için yemek yemede sıkıntı yaşadığını belirtti.



Devesinin göremediği için strese girdiğini ve kilo kaybetmeye başladığını anlatan Ayinoğlu, ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Pamuk ve ekibine teşekkür etti.