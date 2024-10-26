Gözü dönen kadın satırla dehşet saçtı!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kadın, gözü dönerek elindeki satırla bir otomobile defalarca vurdu ve araca zarar verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gözü dönen kadın satırla dehşet saçtı!
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Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadın, elindeki satırla aracın camlarına ve kapılarına saldırdı.

Yanındaki kişinin sözlü müdahalesine ve yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadın, otomobile zarar vermeye devam etti. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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