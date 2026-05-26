Gözü dönmüş eski koca dehşet saçtı! Gece yarısı evi ateşe verdi, mahalleli patlama sesiyle sokağa döküldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, eski eşinin yaşadığı daireyi mutfak camından içeri benzin dolu şişe atarak kundakladı. Çıkan yangında evdeki doğalgaz kombisi patlarken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerinde yer alan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.
İddialara göre 45 yaşındaki Ferhat G., 43 yaşındaki eski eşi Mukaddes U.'nun yaşadığı dairenin mutfak camını kırarak, yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri fırlattı.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Evin içine düşen yanıcı madde kısa süre içinde yangın çıkmasına neden oldu.
Alevlerin evi sarmasıyla birlikte dairenin içinde bulunan doğalgaz kombisinde de patlama meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde duyulan patlama sesini ve yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda alevler, apartmandaki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın ve patlama neticesinde dairede maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında içeride kimsenin yaralanmamış olması daha büyük bir trajediyi önledi.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın failini adalete teslim etmek üzere harekete geçti. Saldırının ardından kaçan Ferhat G.'nin yakalanması için başlatılan geniş çaplı arama çalışması devam ediyor.