“Gözüm döndü” demişti… 14 yaşındaki katile yaşı kadar ceza verildi

Nevşehir'de geçtiğimiz Eylül ayında 15 yaşındaki F.A.'nın göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü davanın duruşması karara bağlandı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve taraf avukatları dışında kimsenin alınmadığı duruşmada, 14 yaşındaki sanık M.M.K. hakkında 14 yıl hapis cezası hükmü verildi. Soruşturma kapsamında cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı aldı. Sanığın suç işlediği tarihte 15 yaşından küçük olması nedeniyle bu ceza, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 14 yıl hapis cezasına dönüştürüldü. M.M.K. hakkında haksız tahrik, etkin pişmanlık, meşru müdafaa ve iyi hal indirimlerinin hiçbiri uygulanmadı.

KIZ ARKADAŞ TARTIŞMASINDA KAN AKTI

Olay, geçtiğimiz Eylül ayında Emek Mahallesi'nde bulunan Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında iddiaya göre kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M.K., üzerinde taşıdığı bıçakla F.A.'yı göğsünden yaraladı. Çevredeki ihbarlar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası şüpheli M.M.K., suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

AİLEDEN CEZAYA TEPKİ

Mahkemenin verdiği kararın ardından hayatını kaybeden F.A.'nın yakınları adliye binası önünde basına açıklama yaptı. Cinayetin akran zorbalığı sonucu işlendiğini öne süren aile, verilen cezayı yetersiz bularak duruma tepki gösterdi. Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kardeşimiz akran zorbalığı nedeniyle öldürüldü. Katili 14 yaşında bir çocuk ve 14 yıl ceza aldı. Adalet kesinlikle yerini bulmadı. İstediğimiz ceza bu değildi. Akran zorbalığına hayır diyoruz. Bizim kardeşimiz gitti, başka hiçbir ailenin canı yanmasın"