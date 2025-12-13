Gramı servet ediyor! Mesleğini bıraktı, 50 metrekare odada üretime başladı

Tüketicilerdeki "yapay bitki" algısının yanlış olduğunu belirten Yoltaş, bu yanılgıların kırılmasının önemini vurguladı: "Bilim insanları içeriklerini kontrol ediyor. Şöyle bir yanılgı var, burada yapay sebze, yapay bitki üretiyorsunuz. Bunların testleri var, içerik testleri var. Burada domates de üretseniz organik oluyor. Yani çok daha kıymetli, çok daha temiz ve içeriği çok daha yüksek ürün alıyorsunuz. Bu yanılgıların kırılması çok önemli. İnsanların korkmasını da anlıyorum. Bu ‘suni güneş’ diyor. Biz bunlara gerekli testleri yaparak içeriğini kontrol edebiliyoruz. Safran için de çok çeşitli makale var. İnsanlar bunları okuyup, bu testleri kontrol edip, içlerini rahatlatabilirler."