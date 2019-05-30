banner1005
Habertürk binasında kaza! İlk açıklama geldi
Habertürk binasında kaza! İlk açıklama geldi
TGB'den Yılmaz Odabaşı'na yanıt
TGB'den Yılmaz Odabaşı'na yanıt
Avukatlık stajı için sınav şartı
Avukatlık stajı için sınav şartı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Gravyer peyniri nasıl üretiliyor

Eşsiz tadıyla bilinen gravyer peynirinin lezzet serüveni ile devam ediyoruz. Katıksız sütle hazırlanan Kars'ın yöresel lezzetinin sofralara ulaşması tam bir yıl sürüyor.

Gravyer peyniri nasıl üretiliyor

Peynir deyip geçmeyin. Gravyer peyniri Kars'ın Boğatepe köyünde çok büyük emeklerle üretiliyor.

Gravyer peynirini eşsiz kılan sütü. Zavot cinsi inekten elde edilen süt mandıraya getiriliyor. O inekler de 680 bitki çeşidinin bulunduğu yaylalarda besleniyor.

Günlük taze sütler 150 yıllık tarihi bakır kazanda mayalanıyor. Kazanın bakır olması gravyer için büyük önem taşıyor.

Maya tutan süt kestirilip, pirinç büyüklüğünde doğranıyor. Ardından yaklaşık 3 saat süren karıştırarak demleme işlemi başlıyor.

Bütün bu işlemlerden sonra gravyer yüzde seksen nem oranına sahip olgunlaştırma odasına alınıyor. Bu işlem bir ay devam ediyor.

Peynir sıcak odadan çıkarıldıktan sonra soğuk depoya koyuluyor. Burada ise bir yıl bekliyor. Doğal ve katkısız sütler usta üreticilerin elinde böylece gravyere dönüşüyor. Tüketime hazır hale geliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kars
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.