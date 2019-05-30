Eşsiz tadıyla bilinen gravyer peynirinin lezzet serüveni ile devam ediyoruz. Katıksız sütle hazırlanan Kars'ın yöresel lezzetinin sofralara ulaşması tam bir yıl sürüyor.

Peynir deyip geçmeyin. Gravyer peyniri Kars'ın Boğatepe köyünde çok büyük emeklerle üretiliyor.



Gravyer peynirini eşsiz kılan sütü. Zavot cinsi inekten elde edilen süt mandıraya getiriliyor. O inekler de 680 bitki çeşidinin bulunduğu yaylalarda besleniyor.



Günlük taze sütler 150 yıllık tarihi bakır kazanda mayalanıyor. Kazanın bakır olması gravyer için büyük önem taşıyor.



Maya tutan süt kestirilip, pirinç büyüklüğünde doğranıyor. Ardından yaklaşık 3 saat süren karıştırarak demleme işlemi başlıyor.



Bütün bu işlemlerden sonra gravyer yüzde seksen nem oranına sahip olgunlaştırma odasına alınıyor. Bu işlem bir ay devam ediyor.



Peynir sıcak odadan çıkarıldıktan sonra soğuk depoya koyuluyor. Burada ise bir yıl bekliyor. Doğal ve katkısız sütler usta üreticilerin elinde böylece gravyere dönüşüyor. Tüketime hazır hale geliyor.





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