Grevdeki işçilere Jandarmadan cop ve biber gazı!

Abalıoğlu Lezita iş vereni Denizli 2’nci İş Mahkemesinin verdiği ara kararı hiçe saydı. Lezita yönetimi, 483 kişi alınarak grev kırıcılığının tespit edildiği tedbir kararını uygulamak isteyen icra memurlarına görevi yaptırılmadı. Öz Gıda İş Sendikası da Ulusal Kanal aracılığıyla Abalıoğlu şirketinin bir an evvel Anayasa ve kanunlara uymaya davet etti.

Lezita’da işçilerin grevi 40 günü geride bıraktı. İşveren, Mahkeme kararlarını uygulamamaya devam ediyor. İş verenin uygulamaya koymadığı son karar Denizli 2’nci İş Mahkemesi ara kararı oldu.

Mahkeme Öz Gıda İş Sendikasının açmış olduğu davada emekçiler lehine önemli bir karara imza attı. Grev uygulanmaya başladığı tarihten sonra Lezita'ya alınan 483 kişi olduğunu tespit etti. Bu durumun yasaya aykırı olduğunu belirterek tedbir kararı çıktı.

Sendika avukatları kararın uygulanması ve yerinde tespit için İzmir Kemalpaşa’daki fabrikaya gitti. İşveren icra memurlarına zorluk çıkardı.

Grev kırıcı olarak çalışan 60 kişinin tespit edilmesine rağmen işveren tarafından mahkeme kararı uygulanmadı. Grevden sonra alınan işçiler çalışmaya devam etti.

Öz Gıda İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Hüseyin Zorlu, Abalıoğlu Lezita işverenine çağrı yaptı. Kanunlara uygun dedi.

Öte yandan Lezita iş vereni Ulusal Kanal’a özel açıklama yaptı. İş yerinde grev kırıcılığı yapılmadığı personel alımı söz konusu olmadığı belirtildi.





