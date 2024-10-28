Gübre çukuruna düşen 2 kişi yaşamını yitirdi

Olay, Sinan Budak’a ait ahırda çobanlık yapan Muhammed Ali Kerim’in gübre çukuruna düşmesiyle başladı. Çobanı kurtarmaya çalışan Veysel Taştan ve Sinan Budak da çukura düşerek mahsur kaldı.

Ahırda bulunan bir başka kişi, yakınlardaki inşaat işçilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan üç kişi, çukurda bulunan gazdan zehirlendikleri şüphesiyle Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinan Budak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim, ilk müdahalelerinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Veysel Taştan da Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayı duyan çok sayıda kişi Boğazlıyan Devlet Hastanesi önünde toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.