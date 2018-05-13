Edirne'de Guinness rekoru için iki tonluk dev tavada ciğer pişirildi. Guinnes Rekorları Türkiye Temsilcisi Orhan Kural vejeteryan olduğu için ciğerin tadına bakamadı.

Edirne'de, 8. Bando ve Ciğer Festivali kapsamında 2 tonluk dev tavada ciğer pişirildi. Amaç Guiness Rekorlar kitabına girmekti.Guinness Türkiye yetkilileri önce tavanın büyüklüğünü ölçtü. 7 metre 4 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre derinliğinde olduğu saptanan 2 tonluk tava vinçle ateşin üstüne konuldu.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ciğer ustaları tenekelerce yağ döktükleri tavanın sıcaklığı 180 dereceye ulaştığında ciğerleri pişirmeye başladı.Pişirilen ciğerler Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural ve Guinness yetkililerine ikram edildi. Ancak profesör Kural vejetaryen olduğu için ciğerin tadına bakmadı.Dev tavada pişirilen ciğer vatandaşlara ikram edildi. Bazı ikram stantlarında dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.Tavanın rekorlar kitabına alınma çalışmaları için Edirne'de on günlük çalışma yapılacak. Pişirilen ciğer ise hayır kurumlarına dağıtılacak.