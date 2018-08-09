Şimdi size çok değerli bir isimden bahsedeceğiz. Mücadelesine öyle değer veriyordu ki hep ön saflarda yer alıyor, gittiği her yere takım elbisesiyle gidiyor, Atatürk'e yazdığı şiirleri ve Türk bayrağını elinden hiç düşürmüyordu. Biz, onu meydanlarda gür sesiyle okuduğu şiirleriyle ve mücadeleye verdiği önemle tanıdık. Ankara, İzmir, İstanbul... Onun için farketmedi hiç. Bayrağı hep en önde tuttu. O aynı zamanda Vatan Partisi'nin bir fedaisiydi. Emekli Veteriner Kıdemli Albay Gülcemal Karakoç'tan bahsediyoruz. Bir süredir tedavi gören Emekli Albay Gülcemal Karakoç, hayatını kaybetti. Gülcemal Albay, Karacaahmet Mezarlığı'nda sevenleri, mücadele arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Sevenleri onu böyle anlattı.



FETÖ kumpaslarına karşı mücadesiyle tanınan Vatan Partisi üyesi emekli Veteriner Kıdemli Albay Gülcemal Karakoç vefat etti.



Her zaman mücadelenin ön sıralarında yer aldı gür sesiyle tanıdığımız Gülcemal Albay...



Elinde Türk bayrağı ve Atatürk'e yazdığı şiirlerle Gezi Parkı'na da katılmıştı.



Vatansever Gülcemal Albay için Şakirin Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil ve bir çok vatansever katıldı.



Törenin ardından Gülcemal Albay, Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



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