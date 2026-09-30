Güllü cinayetinde şok ayrıntılar ortaya çıktı: Şarkıcıyı kızının müzikli tuzakla aşağı attığı iddia ediliyor!

Annesini tasarlayarak öldürdüğü iddia edilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu yarın ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

İDDİANAMEDEKİ KAN DONDURAN DETAYLAR VE MÜZİKLİ TUZAK

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın planlı bir cinayet olduğuna yönelik çarpıcı tespitler yer aldı:

Olay gecesi Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’dan annesinin sevdiği bir Roman havasını açmasını istediği, müziğin Gül Tut’u pencere odasına çekmek için bir tuzak olarak kullanıldığı belirtildi.

İTÜ tarafından incelenen ses ve kamera kayıtlarında, düşme anından hemen önce neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiği, bu sözün Gülter tarafından söylenerek annesini kalça altından kavrayıp aşağı attığı kaydedildi.

Dosyada yer alan dijital incelemelerde, Gülter’in olaydan iki ay önce çevresine ve eski erkek arkadaşına "Annem birazdan kendini atıyor" şeklinde mesajlar attığı ve annesini camdan atarak öldüreceğine dair söylemlerde bulunduğu belirlendi.

Maktulün kanında 3.53 promil alkol ve yükseklik korkusu olduğu, pencere yapısı ve fiziksel şartlar göz önüne alındığında düşmenin kaza değil, dış bir müdahale sonucu gerçekleşme ihtimalinin çok daha yüksek olduğu rapora yansıdı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görülmeye başlanacak davada sanıkların istemleri netleşti:

Tuğyan Ülkem Gülter (Kızı): 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Sultan Nur Ulu (Arkadaşı): Olay sonrası ilk ifadelerinde kaza olduğunu söyleyen ancak daha sonra gerçeği anlatan Ulu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.