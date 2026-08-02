Güllü'nün balkondan düşerek ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı: Öz kızına cinayet suçlaması!

26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Güllü'nün balkondan düşerek ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı: Öz kızına cinayet suçlaması!
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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar yer aldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter müşteki, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise şüpheli olarak yer aldı.

Kızı için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

İddianame kapsamında, şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak Yakın Akrabayı Öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İtirafçı arkadaşa yalan tanıklık suçlaması

Soruşturma sürecinde itirafçı olan Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ceza istendi. Ulu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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