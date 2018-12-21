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Gültekin Topuz iş kazası sonrası kanser olduğunu öğrendi

Zonguldak'ta 3 yıl önce geçirdiği iş kazasından sonra kaldırıldığı hastanede bağırsak kanseri olduğunu öğrenen Gültekin Topuz, sağlığına kavuşmayı ümit ediyor.

Gültekin Topuz iş kazası sonrası kanser olduğunu öğrendi

Çaycuma ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 37 yaşındaki Topuz, 2015'te çalıştığı iş yerinde yüksekten düşüp yaralandı.

Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topuz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Topuz, burada geçirdiği ameliyat sonrası bağırsak kanseri olduğunu öğrendi.

Ankara'daki hastanede tedavisi 3 yıldır devam eden Topuz, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

"İş istiyorum"

Gültekin Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te geçirdiği iş kazası sonucu kaldırıldığı hastanede kanser olduğunu öğrendiğini söyledi.

Topuz, 3 yıldır geçim sıkıntısı yaşadığını anlatarak, "Yakalandığım hastalık nedeniyle malullük maaşı bağlandı. Zorluklar yaşıyoruz. Kira olarak 600 lira veriyorum. Elektrik, doğal gaz, su derken elimde para kalmıyor. İki çocuğum var. Onların geçimini sağlayabilmek için duyarlı ve yardımsever vatandaşlarımızdan iş bekliyorum." diye konuştu.

Yavuz, yakınlarının desteğiyle ayakta durduklarını belirterek, "Çevremden başka kimse bana destek çıkmadı. Kendim için değil, çocuklarımın geleceği için bana ve eşime bir iş talep ediyorum. Tedavim 10 yıl devam edecek. Yaşamak için zorluklar çekiyoruz. Ankara'ya hastaneye ayda 6 kez gittiğim de oluyor. Masrafı çok ağır geliyor. Devletten aldığım para bu giderlerimi karşılamıyor ve yetiştiremiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkan Topuz da yetkililerden kendisi ve eşi için iş istediğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak
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