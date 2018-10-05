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Gümrükçuoğlu o bölgelerde inceleme yaptı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanın meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gümrükçuoğlu o bölgelerde inceleme yaptı

Ayvadere Mahallesi'nde su baskını olan Kaşıkçı Camisi ve çevrede incelemelerde bulunan Gümrükçüoğlu, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda belediyenin bütün araç ve ekipmanlarının dün baskın yağış olacağı tahmin edilen bölgelere yönlendirildiğini söyledi.

Yağışın şehir merkezinin yanı sıra en batıdaki Şalpazarı ve en doğudaki Hayrat ilçesine kadar etkili olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, çok sayıdaki ilçede küçük ve orta ölçekli heyelan ve seller meydana geldiğini kaydetti.

Gümrükçüoğlu, büyük çaplı hasarın Araklı ilçesinde yaşandığını dile getirerek, "Kaşıkçı bölgemizde gördüğümüz hasar epeyce büyük, günlük hayatı etkilemiş durumda." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilk andan itibaren 24 saat esasına göre Karayolları, DSİ ve ilgili kurumların ekipleriyle koordineli şekilde çalıştığı bilgisini veren Gümrükçüoğlu, belirli bir program çerçevesinde gerekli müdahalelerin yapıldığını vurguladı.

Gümrükçüoğlu, Araklı Karadere bölgesindeki heyelanlar nedeniyle ulaşımın servis yolundan sağlandığını belirterek, ilçedeki sorunlar giderilene kadar ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Su baskınının olduğu cami, ev ve iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışması yapıldığına işaret eden Gümrükçüoğlu, hasarların giderilmesi noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, Allah'tan devlete ve millete zeval vermemesini niyaz ederek, "Biz devletimize, milletimize güveniyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Bunların hepsini el birliğiyle temizleyip, düzenleyip eskisinden de daha iyi yararlanılır hale getirmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #fevzi gümrükçüoğlu #ayvadere mahallesi
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