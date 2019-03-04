Gümüşhane'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Gümüşhane'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Gümüşhane'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Gümüşhane merkez: Ercan Çimen

Kelkit: Aziz Nas (Cumhur İttifakı)

Köse: Şerif Aygün

Şiran: Yavuz Altıparmak

Kürtün: Ahmet Kanat

Torul: Nidai Köroğlu



Cumhuriyet Halk Partisi

Gümüşhane merkez: Bedri Ağaç

Kelkit: Osman Yegin

Şiran: Hüseyin Kaya

Kürtün: Mahmut Çağlayan



Milliyetçi Hareket Partisi

Gümüşhane merkez: Sabri Varan

Köse: Turgay Kesler

Şiran: Mutlu Özel

Kürtün: Enver Şen

Torul: Evren Evrim Özdemir



İyi Parti

Gümüşhane merkez: Mustafa Canlı



Saadet Partisi

Gümüşhane merkez: Şerif Erdal

Kelkit: Sıtkı Yazıcı

Köse: Yusuf Korkmaz

Şiran: Hayrettin Kılıç

Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş

Torul: Hüseyin Yıldırım



Bağımsız Türkiye Partisi

Gümüşhane merkez: Coşkun Gündüz

Kelkit: Yusuf Yılmaz

Köse: Timur Çeçen

Şiran: İsmail Kaya

Kürtün: Ali Haydar Topçu

Torul: Gürbüz Öztürk



Demokratik Sol Parti

Gümüşhane merkez: Sibel Küçükkapdan



Türkiye Komünist Partisi

Gümüşhane merkez : Fikret İşeri



Bağımsız adaylar

Kelkit: Ünal Yılmaz