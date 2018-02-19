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Gümüşhane merkezli FETÖ-PDY operasyonu: 18 gözaltı

Gümüşhane kadın yapılanmasına yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı

Gümüşhane merkezli FETÖ-PDY operasyonu: 18 gözaltı

Gümüşhane merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin bu ildeki kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gümüşhane, Trabzon, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Rize, Kayseri, Erzurum, Samsun, Antalya ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri ByLock kullanıcısı 18 kişi gözaltına alındı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gümüşhane #fetö #pdy #gözaltı
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