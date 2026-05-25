Gümüşhane Üniversitesi alarmda! 19 Yaşındaki Rabia yatağında ölü bulundu

Olay, Çamlıca Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı müstakil bir evin orta katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Üniversitesi'nde öğrenim gören ve kız kardeşiyle aynı evi paylaşan 19 yaşındaki Rabia Yıldız’ı sabah saatlerinde uyandırmak için odasına giren kız kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Kız kardeşinin çabalarına tepki vermeyen talihsiz gencin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi.

Acılı Annenin Feryatları Yürekleri Dağladı

İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 19 yaşındaki Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiği resmen belirlendi. Acı haberi alarak müstakil eve koşan genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken, anne Yıldız’ın sokakta yankılanan feryatları yürekleri dağladı.

Sır Ölüm Otopsi Raporuyla Aydınlanacak

Olay yerinin korunmasının ardından eve gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk çalışmaların ardından Rabia Yıldız’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanabilmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak detaylı otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.