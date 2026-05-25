Gümüşhane Üniversitesi alarmda! 19 Yaşındaki Rabia yatağında ölü bulundu

Gümüşhane’de üniversite eğitimi gören 19 yaşındaki Rabia Yıldız, kız kardeşiyle birlikte yaşadığı evdeki yatağında ölü bulundu. Genç kızın ani ve şüpheli ölümü ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğarken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Gümüşhane Üniversitesi alarmda! 19 Yaşındaki Rabia yatağında ölü bulundu
Yayınlanma:

Olay, Çamlıca Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı müstakil bir evin orta katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Üniversitesi'nde öğrenim gören ve kız kardeşiyle aynı evi paylaşan 19 yaşındaki Rabia Yıldız’ı sabah saatlerinde uyandırmak için odasına giren kız kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Kız kardeşinin çabalarına tepki vermeyen talihsiz gencin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi.

Acılı Annenin Feryatları Yürekleri Dağladı

İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 19 yaşındaki Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiği resmen belirlendi. Acı haberi alarak müstakil eve koşan genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken, anne Yıldız’ın sokakta yankılanan feryatları yürekleri dağladı.

Sır Ölüm Otopsi Raporuyla Aydınlanacak

Olay yerinin korunmasının ardından eve gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk çalışmaların ardından Rabia Yıldız’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanabilmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak detaylı otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.

Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecekSon Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Arife günü başlayıp tam 4 gün sürecekYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

üniversite şüpheli ölüm
Günün Manşetleri
İran'dan ABD ile yürütülen gizli anlaşmaya dair
11 Milyar 400 Milyon Liralık bahis çetesinde 59 kişi tutuklandı
Posta kargosunda tüm zamanların rekoru kırıldı
Nisanda hidroelektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
DSÖ alarm verip risk seviyesini "Çok Yüksek"e çıkardı!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Zeugma mozaiğinin eksik parçası yurda döndü
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu!
Göç İdaresi, AFAD ve İçişleri Bakanlığı...
Türkiye ve 7 ülkeden Siyonist rejime sert tepki
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Parolaları deşifre oldu: Rasim Ozan Kütahyalı’ya uzanan operasyonda yeni ayrıntılar Parolaları deşifre oldu: Rasim Ozan Kütahyalı’ya uzanan operasyonda yeni ayrıntılar
Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı! Son Dakika: Meteoroloji bayram planı yapanları yıktı!
Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi
Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar