Gümüşhane Valiliği 27 Aralık Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Bingöl Karlıova'da da okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:



Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, İlimiz merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla;



Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 27 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Bingöl'de kar tatili



Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün eğitime ara verildiği bildirildi.



Öte yanda ilçede kapanan cadde ve mahalle yollarını belediye ekipleri iş makinalarıyla açma çalışmaları devam ediyor.



