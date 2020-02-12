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Gümüşhane'de 12 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi? Açıklama geldi

Gümüşhane'de il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

YURT 12.02.2020, 00:15 12.02.2020, 12:34
Gümüşhane'de 12 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi? Açıklama geldi

Gümüşhane'de il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde taşıma eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
#gümüşhane
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