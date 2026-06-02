Gümüşhane'de dehşet! Tartıştığı karısını darbederek öldürüp kayıplara karıştı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 27 yaşındaki H.P., evlerinin önünde tartıştığı 26 yaşındaki eşi Arzu P.'yi darbederek öldürdü. Kafasına aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırılırken, kaçan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde H.P. (27) ile eşi Arzu P. (26) arasında evlerinin önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda tartışmanın büyümesi üzerine H.P., karısını darbetti.

Çevreden yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekiplerce yapılan incelemede, kafasına darbe alan Arzu P.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kadının cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen adli incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

CİNAYET ZANLISI KOCA HER YERDE ARANIYOR

Karısını darbederek ölümüne sebep olan H.P., olayın hemen ardından bölgeden kaçtı. Emniyet güçleri, olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettiren firari zanlının yakalanması için yürüttüğü arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

gümüşhane darp
