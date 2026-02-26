Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? Eğitime 1 gün ara verildi

Gümüşhane Valiliği, etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 26 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında bazı personeller idari izinli sayılacak.

Gümüşhane Valiliği, etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 26 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında bazı personeller idari izinli sayılacak.

KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA UYARISI

Valilik açıklamasında, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

Hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği ifade edildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 26 Şubat 2026 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gümüşhane
