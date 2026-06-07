Gümüşhane'deki vahşi koca dehşetinde karar çıktı! 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin'i odunla katleden cani tutuklandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin feci bir ev içi şiddet ve cinayet vakasının ardından başlattığı sismik takip operasyonu, Torul ilçesini yasa boğan feci bir kadın cinayetini tamamen aydınlattı. Torul ilçesinde güpegündüz yaşanan, genç bir kadının hayatını kaybettiği vahşi saldırının firari zanlısı kocası, kaçış aracını yol kenarında terk ettikten sonra gizlendiği suç merkezinde basılarak adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek hakim karşısına çıkarılan cani, siber yasal kayıtlarla cezaevine gönderildi.

KORKUNÇ TARTIŞMA ODUN İSTİFLEME ESNASINDA ÇIKTI

Kan donduran asayiş olayı, 2 Haziran günü Torul ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’ned meydana geldi. Edinilen son dakika adli bilgilere göre, 27 yaşındaki Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi 26 yaşındaki Arzu Pekin, evlerinin yakınında kışlık odun istifledikleri sırada henüz bilinmeyen siber veya fiziki bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın fahiş bir öfke patlamasına dönüşmesi üzerine gözü dönen koca Halis Pekin, elindeki ağır odun kütlesiyle eşinin hayati bölgesini hedef alarak vahşice vurmaya başladı.

KANLI EYLEMİN ARDINDAN KAMYONETLE KAÇTI

Eşini feci şekilde döverek ağır yaralayan şüpheli Halis Pekin, olayın ardından kapının önündeki kamyonetine binerek hızla koordinatları terk etti. Sokağın sismik gürültüsünü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese acil kodlu sağlık ve jandarma asayiş ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı fiziki ve tıbbi kontrollerde, başına aldığı fahiş odun darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz Arzu Pekin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KAMYONETİ YOL KENARINDA BIRAKIP DEPOYA SAKLANDI

Torul Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari katil zanlısını yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı fiziki arama başlattı. Takip neticesinde, zanlının kaçışta kullandığı kamyonet, Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Aracın siber ve parmak izi incelemelerini tamamlayan asayiş ekipleri, arama çemberini Torul ilçesinde daralttı. Yapılan şok operasyonla, kaçak şüphelinin Torul merkezinde gizlendiği ücra bir depoda jandarma tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: CANİ KOCA CEZAEVİNDE

Emniyet ve jandarmadaki adli işlemleri tamamlanan katil zanlısı Halis Pekin, bölgedeki fahiş güvenlik riskleri ve olası fiziki linç girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Torul Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında siber sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) altyapısıyla ifadesi alınan ve ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Pekin, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan siber yasal tutanaklarla tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun sismik demir parmaklıkları arkasına gönderildi.