Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi

Balıkesir Sındırgı'yı gece 22.48'de 6.1 büyüklüğünde sarsan deprem, geride büyük bir yıkım bıraktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yıkıma neden oldu.

6.1 büyüklüğündeki depremin Sındırgı ilçesinde yol açtığı yıkım, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gözler önüne serildi.

Yıkılan binalar, günün aydınlanmasıyla dron ile havadan görüntülendi.

AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin, çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

İlçe merkezinde ve çevre illerde hissedilen deprem sonucunda, 3 binanın tamamen yıkıldığı tespit edildi.

Bununla birlikte, birçok binanın da depremden dolayı ağır hasar aldığı bilgisi paylaşıldı.

