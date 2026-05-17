Güne depremle uyandılar: 17 Mayıs son depremler

Yapılan resmi açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE YERİN 13 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GELDİ

AFAD verilerine göre, sarsıntı sabah saat 06.03 sıralarında yaşandı. Depremin yerin yaklaşık 13.06 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı, kıyı şeridine yakın bazı yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedilse de yataklarından uyanan vatandaşlar arasında kısa süreli bir merak uyandırdı.