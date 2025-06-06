Güneş yakacak! Meteoroloji bayram için sıcaklık raporunu açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı için hava durumu raporunu yayımladı. Bayramın ilk gününden itibaren sıcaklıkların artması bekleniyor. 5 günlük tahmin haritasına göre, bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Güneş yakacak! Meteoroloji bayram için sıcaklık raporunu açıkladı
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sıcaklık rekor seviyelere çıkacak

Bayramın ilerleyen günlerinde özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşacak. Bayramın üçüncü günü olan 8 Haziran’da Aydın’da sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji, bayram süresince yaşanabilecek sıcak çarpmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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