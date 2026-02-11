Güney Ege için fırtına uyarısı: Hızı 75 kilometreyi bulacak!
Meteoroloji, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor.
Meteoroloji verilerine göre Ege Denizi’nin güneyinde hava koşulları sertleşiyor. Bölgede rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden, sabah saatlerinden itibaren ise güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar şiddetinin 6 ila 8 kuvvetinde olması ve saatte 50-75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
ETKİSİNİ CUMA GÜNÜ KAYBEDECEK
Güney Ege'de hayatı olumsuz etkilemesi muhtemel fırtınanın, 13 Şubat 2026 Cuma günü etkisini yitireceği bildirildi. Fırtınanın, bölgenin kuzey kesimlerinde cuma günü öğle saatlerinden sonra, güney kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.