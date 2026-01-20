Güney Ege'de şiddetli fırtına uyarısı: 90 kilometre hızla gelecek!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bölgede etkili olacak rüzgarın hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeye göre fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde güney kesimlerde, öğle saatlerinden itibaren ise kuzey kesimlerde etkisini artıracağı ifade edildi.

Açıklamada, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden eseceği ve zaman zaman 7 ila 9 bofor kuvvetinde, yani saatte 75 ila 90 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi. Bu nedenle deniz ulaşımı başta olmak üzere birçok alanda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre kuvvetli fırtına, Perşembe günü (22 Ocak 2026) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren ise güney kesimlerde etkisini kaybedecek.

Yetkililer, özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ve olumsuz hava koşullarına bağlı risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.