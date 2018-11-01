Güney sınırımız Hatay'ın Altınözü ilçesinde organik zeytin üretimi başladı. Zeytin üretiminde 7'inci sırada yer alan Hatay'ın hedefi organik ürünlerle dünyaya açılmak.

Zeytin üretiminde Türkiye 7'incisi olan Hatay organik zeytin üretimine başladı.



Hatay'da zeytin üretiminin merkezi olan Altınözü'nde üretici kendi imkanları ile başladı işe. Erol Çelikel de onlardan. Hedefleri dünyaya açılamak.



300 yıllık zeytin fabrikalarının bulunduğu Altınözü'nde modern tesisler de kuruldu.



Ürünleri denetleyen EKOTAR, üreticileri organik zeytin konusunda destekliyor.



Organik olmayan ile organik olan arasında fark nedir ve neden tercih ediliyor? EKOTAR Genel Müdürü Vaha Eryılmaz anlattı.



Maliyeti yüksek olmamasına rağmen Türkiye'de organik üretim çok düşük. Oranı yükseltmek için teşvik ve örgütlü olmak önemli. Bu yüzden Hatay'da da organik tarım üretimi örgütlenmiş durumda.





ulusal.com.tr