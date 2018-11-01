banner997
Ahmet Kural'dan ilk açıklama
Ahmet Kural'dan ilk açıklama
Haydar Özdemiroğlu: Asla pazarlığa girmeyiz
Haydar Özdemiroğlu: Asla pazarlığa girmeyiz
Pekin: Türkiye Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşecek
Pekin: Türkiye Suriyeli üst düzey yetkililerle görüşecek
Akar duyurdu! Tek tip askerlik gelecek
Akar duyurdu! Tek tip askerlik gelecek

Güney sınırında organik zeytin

Güney sınırımız Hatay'ın Altınözü ilçesinde organik zeytin üretimi başladı. Zeytin üretiminde 7'inci sırada yer alan Hatay'ın hedefi organik ürünlerle dünyaya açılmak.

Güney sınırında organik zeytin

Zeytin üretiminde Türkiye 7'incisi olan Hatay organik zeytin üretimine başladı.

Hatay'da zeytin üretiminin merkezi olan Altınözü'nde üretici kendi imkanları ile başladı işe. Erol Çelikel de onlardan. Hedefleri dünyaya açılamak. 

300 yıllık zeytin fabrikalarının bulunduğu Altınözü'nde modern tesisler de kuruldu. 

Ürünleri denetleyen EKOTAR, üreticileri organik zeytin konusunda destekliyor. 

Organik olmayan ile organik olan arasında fark nedir ve neden tercih ediliyor? EKOTAR Genel Müdürü Vaha Eryılmaz anlattı. 

Maliyeti yüksek olmamasına rağmen Türkiye'de organik üretim çok düşük. Oranı yükseltmek için teşvik ve örgütlü olmak önemli. Bu yüzden Hatay'da da organik tarım üretimi örgütlenmiş durumda. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #güney sınırı #Zeytin #hatay #altınözü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.