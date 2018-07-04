Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bazı il ve ilçelerde sıcaklık 46 dereceye ulaştı. Diyarbakırlılar bunaltan sıcaklara karşı Sur diplerinin gölgesinde serinlemeyi seçti. Çocuklar ise süs havuzlarına akın etti. Bu arada uzmanlardan uyarı geldi.



Aşırı sıcaklar yurttaşlara nefes aldırmadı. Süs havuzları serinlemek isteyen çocuklarla doldu taştı.







Hava bu kadar sıcak olunca bölgede yaşamda olumsuz etkilendi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yurttaşlar açık alanlarda gölgede zaman geçirdi. Geceleri ise damda uyumayı tercih etti.



Yurttaşlar Sur diplerinde gölgede serinlemeye çalışırken, çocukların yöntemi ise ya dondurma yemek oldu ya da süs havuzunda yüzmek.





Uzmanlar sıcak havalarda yapılması gerekenler konusunda uyarı yaptı.



Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, sıcak havada su ve tuz kaybına dikkat çekti.



ulusal.com.tr

Aşırı sıcaklar yurttaşlara nefes aldırmadı. Süs havuzları serinlemek isteyen çocuklarla doldu taştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı mevsim normallerini aştı. Sıcaklık Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt’te 43, Batman’da 44, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ise 46 derece ölçüldü.Hava bu kadar sıcak olunca bölgede yaşamda olumsuz etkilendi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yurttaşlar açık alanlarda gölgede zaman geçirdi. Geceleri ise damda uyumayı tercih etti.Yurttaşlar Sur diplerinde gölgede serinlemeye çalışırken, çocukların yöntemi ise ya dondurma yemek oldu ya da süs havuzunda yüzmek.Uzmanlar sıcak havalarda yapılması gerekenler konusunda uyarı yaptı.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, sıcak havada su ve tuz kaybına dikkat çekti.