Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi
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Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Elazığ çevrelerinde yoğun şekilde hissedilen deprem sonrasında bölge halkı sokağa dökülürken, ilk bilgilere göre AFAD ve ilgili kurumlar saha taramalarına başladı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: MERKEZ ÜSSÜ ŞANLIURFA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan ilk değerlendirmelere göre, depremin merkez üssü Şanlıurfa olarak belirlendi ve büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı. Yerin kilometrelerce derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de çok net bir şekilde hissedildi.

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