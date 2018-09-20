Isparta’nın gül merkezi Güneykent’te hasat sırası şimdi üzüme geldi. İlçede sofralık üzümlerin en lezzetlileri yetiştiriliyor. Üzüm yetiştiriciliğinin çok eski dönemlere uzandığı yörede, hem göze hem de damağa hitap eden üzümlerin sırrı haberimizde…

Gülün başkenti Isparta’nın Güneykent ilçesinin bereketli topraklarında hasat sırası üzüme geldi. İlçede şimdi bağ bozumu zamanı.Güneykentli üretici için üzüm yetiştirmek, evlat yetiştirmekle eş değer.En kaliteli üzüm bakın hangi şartlarda, nasıl yetişiyor?...Yörenin geleneksel üzüm çeşidi Gemre. Üretici, sofralık üzüm de yetiştiriyor. Bu üzüm cinsleri, hem nakliyede uzun yol koşullarına dayanabiliyor, hem de görüntüsüyle "al beni" diyor. Üretici, elinde kalan üzümü de pekmez yapıyor.Bir üzüm salkımını dalından koparıp, afiyetle yemek için iki yıl gerekiyor. Peki, ya maliyeti kurtarmak için?Maliyet deyince akla gübre ve mazot geliyor. İlaçlama geleneksel yöntemle, kükürtle yapılıyor. Döviz kurundaki artıştan bu yıl belki etkilenmeyecekler. Ancak gelecek yıl yapacakları üretim için almaya başladıkları girdiler de artışı yaşadılar bile...Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, yöredeki üzüm yetiştiriciliğinin tarihi ile ilgili bilgi verdi. Aromasıyla fark yaratan üzümün sırrını Ulusal Kanal’a anlattı...Belediye başkanının girişimleriyle ilçede kırsal turizm hayat buldu. Hedef büyüdü, projenin temeli atıldı. Özellikle uzak doğulu turistlerin yoğun ilgi gösterdiği hasat mevsiminda Güneykent, daha çok turist ağırlamak istiyor.Bağ bozumu heyecanını biz de tattık. Ulusal Kanal’da Felsefe ve İnsan programını hazırlayıp sunan Prof. Dr. Şahin Filiz ve Ulusal Kanal Antalya ekibi birlikte üzüm topladık.