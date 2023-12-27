Güngören'de İş Yerinde Yangın

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Güngören'de İş Yerinde Yangın

İstanbul'da Güngören'de yangın paniği yaşandı. Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında yangın çıktı.

Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangının fark edilmesi üzerine iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan ayrıldı. Yangının yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Çalışan Emekliye İkramiye TBMM'den GeçtiÇalışan Emekliye İkramiye TBMM'den GeçtiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # güngören # yangın
Çok Okunanlar
Dostoyevski'nin En Sevdiği 5 Kitap! Siz Okudunuz Mu?
Dostoyevski'nin En Sevdiği 5 Kitap! Siz Okudunuz Mu?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ'ye Göre Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ Barajların Genel Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Barajların Genel Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
BEDAŞ'a Göre Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ'a Göre Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe
MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe
Öne Çıkanlar İsrail, Suriye'de İranlı komutanı öldürdü! │Ana Haber - Serkan Aksarı İsrail, Suriye'de İranlı komutanı öldürdü! │Ana Haber - Serkan Aksarı Yurt Dışından Telefon ve Araba Getirenler Dikkat! Yurt Dışından Telefon ve Araba Getirenler Dikkat!