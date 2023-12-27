Güngören'de İş Yerinde Yangın

İstanbul'da Güngören'de yangın paniği yaşandı. Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında yangın çıktı.

Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangının fark edilmesi üzerine iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan ayrıldı. Yangının yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.