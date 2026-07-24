Günlerdir aranıyordu! 27 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu

Olay yerine ulaşan sağlık personelinin yaptığı kontroller sonucunda yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik tespit çalışmalarında cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Oğuzhan Kocamanoğlu'na ait olduğu belirlendi.