Günlerdir aranıyordu! 27 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu
Adana'nın Sarıçam ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 27 yaşındaki Oğuzhan Kocamanoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu. Vatandaşların ihbarıyla ortaya çıkan şüpheli ölümün kesin nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle netleşecek.
Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık personelinin yaptığı kontroller sonucunda yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik tespit çalışmalarında cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Oğuzhan Kocamanoğlu'na ait olduğu belirlendi.
Hayatını kaybeden Oğuzhan Kocamanoğlu'nun bir süre önce evinden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. Gencin eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesinin emniyet güçlerine giderek resmi kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda bulunan cesedin Kocamanoğlu'na ait çıkmasıyla arama çalışmaları trajik bir şekilde son buldu.
Olay yerindeki güvenlik önlemleri ve ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından Oğuzhan Kocamanoğlu'nun cenazesi, detaylı inceleme için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ormanlık alanda gerçekleşen bu şüpheli ölümün sebebi, adli tıp uzmanları tarafından yapılacak kapsamlı otopsi işlemlerinin ardından ortaya çıkacak.