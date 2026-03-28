Günlerdir aranıyordu... Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel'in cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 26 Mart tarihinden bu yana aranan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel’in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sonucunda küçük çocuğun bedeni, kaybolduğu bölgeden 3 buçuk kilometre uzaklıktaki Kotur Çayı'nda tespit edildi.
SOKAKTA OYUN OYNARKEN KAYBOLMUŞTU
Otizmli Fırat Can Temel, ailesiyle birlikte yaşadığı Malatya’dan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine ziyarete gelmişti. Ziyaret sırasında sokakta oyun oynayan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.
Ailenin durumu yetkililere bildirmesinin ardından bölgede arama kurtarma operasyonu başlatıldı.
180 KİŞİLİK EKİP KARADA VE SU İÇİNDE ARAMA YAPTI
Fırat Can Temel’i bulabilmek amacıyla başlatılan çalışmalara çevre illerden de destek geldi.
Malatya, Sivas ve Tokat illerinden gelen takviye ekiplerin yanı sıra AFAD, jandarma, polis ve UMKE personelinin katılımıyla toplam 180 kişilik bir arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Bu geniş çaplı ekip, günlerce hem karada hem de su içinde detaylı bir arama çalışması yürüttü.
KOTUR ÇAYI'NDA BULUNDU
Bölgedeki yoğun aramalar sonucunda Fırat Can Temel’in cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun bedeni, kaybolduğu noktanın 3 buçuk kilometre ilerisinden geçen Kotur Çayı'nda bulundu.
Olayın detaylarının aydınlatılması amacıyla yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.