Günlerdir aranıyorlardı! Kazdıkları kuyuda cansız bedenleri bulundu

Günlerdir kendilerinden haber alınamayan ve polise kayıp başvurusu yapılan iki kişinin izi, dağ başındaki ücra bir kuyuda bulundu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Günlerdir aranıyorlardı! Kazdıkları kuyuda cansız bedenleri bulundu
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Konya'nın Meram ilçesinde kaçak kazı yapan Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş, girdikleri kuyuda cansız bedenleriyle bulundu. Olay, saat 16.00 sıralarında Meram ilçesi Kızılören Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık bir bölgedeki bir kuyuda 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler alarma geçti.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Gelen ihbarın ardından olay yerine AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlıca yönlendirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şahıslara ulaşmak için kuyuda ortak bir çalışma başlattı.

KAYIP OLARAK ARANIYORLARDI

Ekiplerin ortak çalışması sonucu kuyuda bulunan 36 yaşındaki Hilmi Konukcu ve 50 yaşındaki Ali Çelikbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kuyudan çıkarılan cesetler, detaylı inceleme için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hayatını kaybeden Konukcu ve Çelikbaş hakkında daha önce Selçuklu ilçesinde polise kayıp başvurusu bulunduğu öğrenildi. Jandarma, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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