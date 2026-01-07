Günlerdir elektriksiz bırakılan Hatay’dan kamulaştırma çağrısı

Hatay genelinde 31 Aralık akşamından bu yana birçok mahallede elektrik kesintileri ve düşük voltaj sorunu yaşanıyor. Özellikle soğuk havaların etkisini artırdığı günlerde kesintiler, elektrikle ısınan hanelerde mağduriyeti büyüttü.

Kesintilerin en yoğun yaşandığı ilçeler arasında Samandağ, Antakya ve Defne yer alıyor. Vatandaşlar, sık sık yaşanan kesintiler ve voltaj düşüklüğü nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini belirterek sorunun kalıcı şekilde çözülmesini talep ediyor.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Toroslar EDAŞ önünde basın açıklaması yaptı. Karaçay, kesintilere ilişkin kamuoyuna yansıyan kaçak kullanım iddialarına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vatan Partisi Hatay İl Yönetim Kurulu Üyesi Edib Hadimoğulları, elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması çağrısında bulundu. Hadimoğulları, kesintiler nedeniyle zarar gören beyaz eşyaların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kesintilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ani sıcaklık düşüşleri ve artan tüketim nedeniyle elektrik şebekesinde aşırı yüklenme oluştuğu belirtildi. Trafo güç artırımı ve yeni trafo tesis çalışmalarının sürdüğü, arızaların giderilmesi için ekiplerin sahada olduğu bildirildi.