Günlerdir haber alınamıyordu: 19 yaşındaki genç motosiklet kazasında ölü bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde kendisinden uzun süre haber alınamayan 19 yaşındaki Emre Kanat, yakınları tarafından şarampoldeki sazlık alanda ölü bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Günlerdir haber alınamıyordu: 19 yaşındaki genç motosiklet kazasında ölü bulundu
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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi'nde ikamet eden ve Sertavul Yaylası'ndaki bir markette çalışan 19 yaşındaki Emre Kanat'tan haber alamayan ailesi arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerini genişleten gencin yakınları, güzergah üzerindeki Mut-Silifke karayolunda kontroller gerçekleştirdi.

KAYIP GENCİ YAKINLARI ŞARAMPOLDE BULDU

Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde arama yapan yakınları, genci yol kenarındaki şarampolde yer alan sazlık bir çukurun içinde buldu. Emre Kanat'ın kullandığı motosikletle birlikte çukura düştüğünü tespit eden ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Kanat'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği saptandı.

Jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği alanda ve motosikletin bulunduğu çukur çevresinde detaylı olay yeri inceleme çalışması yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından gencin cansız bedeni, ilk olarak Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze daha sonra kesin ölüm nedeninin tıbbi olarak saptanması amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Meydana gelen ölümlü kazaya ilişkin başlatılan hukuki soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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