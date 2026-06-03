Günlerdir haber alınamıyordu! 34 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 782 Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında ikamet eden ve evde yalnız kaldığı bilinen Şiho Durmaz'dan haber alınamıyordu. Gencin durumundan şüphe duyan ve endişelenen aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın değerlendirilmesiyle birlikte, söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, Şiho Durmaz'ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, 34 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği kesinleşti. Prosedür gereği, ölüm tespitinin yapılmasının ardından olay yerine belediye tabibi çağrıldı.

BELEDİYE TABİBİNDEN 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' RAPORU

Belediye tabibinin yaptığı ilk incelemede ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi, soruşturmanın boyutunu değiştirdi. Bu gelişmenin ardından adrese hızla Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı yönlendirildi. Evin içerisinde geniş çaplı inceleme yapan uzman ekipler, delil toplama çalışmalarını tamamladı.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin çalışmalarını bitirmesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Aslen Denizli'de yaşayan ailenin ise olayın hemen ardından cenazeyi teslim almak ve işlemleri takip etmek üzere Antalya'ya gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Genç adamın neden hayatını kaybettiği, hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.