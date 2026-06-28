Günlerdir her yerde aranıyordu! 41 yaşındaki kadın baraj göletinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'da 24 Haziran'dan beri izine rastlanamayan 41 yaşındaki Zeliha Gün'ün cansız bedeni, İhsaniye ilçesindeki baraj göletinde bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Günlerdir her yerde aranıyordu! 41 yaşındaki kadın baraj göletinde ölü bulundu
Yayınlanma:

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde öğle saatlerinde baraj göleti çevresinde bulunan vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz duran birini fark etti. Durumdan şüphelenen çevre sakinleri vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BOTLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cansız bedenin üzerinde yapılan inceleme ve teşhis işlemleri sonucunda, cesedin günlerdir kayıp olarak aranan Zeliha Gün’e ait olduğu belirlendi. 

Gölet kenarında ve çevresinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Zeliha Gün’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar kent merkezinde ikamet eden 41 yaşındaki Zeliha Gün'den haber alamayan kardeşi, takvimler 24 Haziran’ı gösterdiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulunmuştu. O günden bu yana emniyet ve jandarma birimleri tarafından her yerde aranan kadının izine ulaşılamamıştı.

Fransa'da sıcaklık dehşeti! Resmen açıklandı: 1000 kişi hayatını kaybettiFransa'da sıcaklık dehşeti! Resmen açıklandı: 1000 kişi hayatını kaybettiDünya
Denize girmek tamamen yasaklandı! Valilikten kırmızı kodlu acil uyarıDenize girmek tamamen yasaklandı! Valilikten kırmızı kodlu acil uyarıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanlığı duyurdu!
Samsun'da İHA düştü!
''Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı'' sona erdi
İzmit’e damga vuran dönüşüm
Ethem Sancak toplumlara ışık olacak zirveyi böyle değerlendirdi
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu'dan 'NATO' analizi!
Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
Prof. Liu Xu'dan küresel güvenliğe dair çarpıcı analiz
ABD Komünist Parti üyesinden yeri yerinden oynatacak açıklama!
NATO barış değil, kriz üretiyor
Çok Okunanlar
Az önce deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Samsun'da İHA düştü! Samsun'da İHA düştü!
Denize girmek tamamen yasaklandı! Denize girmek tamamen yasaklandı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İçişleri Bakanlığı duyurdu!
Fransa'da sıcaklık dehşeti! Fransa'da sıcaklık dehşeti!