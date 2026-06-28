Günlerdir her yerde aranıyordu! 41 yaşındaki kadın baraj göletinde ölü bulundu

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde öğle saatlerinde baraj göleti çevresinde bulunan vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz duran birini fark etti. Durumdan şüphelenen çevre sakinleri vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BOTLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cansız bedenin üzerinde yapılan inceleme ve teşhis işlemleri sonucunda, cesedin günlerdir kayıp olarak aranan Zeliha Gün’e ait olduğu belirlendi.

Gölet kenarında ve çevresinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Zeliha Gün’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar kent merkezinde ikamet eden 41 yaşındaki Zeliha Gün'den haber alamayan kardeşi, takvimler 24 Haziran’ı gösterdiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulunmuştu. O günden bu yana emniyet ve jandarma birimleri tarafından her yerde aranan kadının izine ulaşılamamıştı.