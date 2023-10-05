Günlük Kiralık Evlere Yeni Düzenleme

Günlük kiralık evler için harekete geçildi. Yasal düzenleme geliyor, ruhsat artık zorunlu olacak. Bu evlere ‘turizm konutu’ ruhsatı asılacak ve vergilendirilecek.

Günlük Kiralık Evlere Yeni Düzenleme

Ekim ayı ile birlikte günlük kiralamalarda izin ve tabela zorunlu olacak.

Günlük kiralık evlere çeki düzen getirecek yasa teklifi netleşti. Bu yeni düzenlemeler, özellikle günlük kiralık ev işletenler ve kiracılar arasında büyük yankı uyandırıyor.

Evini kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığından, 'Turizm Konutu Ruhsatı' almak zorunda kalacaklar.

Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek.

Apartman sakinlerini de rahatsız etmemek adına izin almak zorunlu olacak.

Ruhsatsız işletme yapanlara ise ciddi cezalar gelecek. Yasal düzenleme kapsamında ruhsatı olmayanlara 1 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilecek.

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