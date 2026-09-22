Günün Yol Durumu Raporu Yayımlandı: İşte Salı Günü Kapanan Noktalar Ve Servis Yolları!

22 Eylül 2026 Salı günü yayımlanan güncel rapora göre; Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağı, Ankara Çevre Otoyolu İncek kesimi, İzmir-Aydın hattı ve İstanbul Çatalca-Büyükçekmece aksı başta olmak üzere ana arterlerde kavşak kolu kapatmaları, üstyapı onarımı ve karşı şeride çift yönlü aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle Ankara Çevre Yolu'ndaki İncek ayrım kolu kısıtlamasına ve otoyollardaki şerit daraltmalarına karşı sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hız sınırlarına ve güzergahtaki uyarı levhalarına harfiyen uymaları gerektiğini hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah günün detaylı yol haritası:

OTOYOLLARDA KAVŞAK KAPATMALARI VE ŞERİT DÜZENLEMELERİ

Mersin - Çeşmeli Otoyolu (Kuyuluk Kavşağı): Kavşak yapım çalışmaları kapsamında Mersin Kuyuluk istikametine bağlantı sağlayan kavşak çıkış kolu araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Sürücülerin alternatif kavşak ve bağlantı kollarını kullanması gerekmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu (10-11. km): Eskişehir istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesim 18.09.2026 – 02.10.2026 tarihleri arasında trafiğe kapalı tutulmaktadır. Trafik akışı

Samsun (Dış Daire) istikametinden çift yönlü (2 gidiş, 2 geliş) ve kontrollü olarak verilmektedir. Çalışmalar süresince İncek Kavşağı Eskişehir Yönü Ayrım Kolu da araç trafiğine kapalıdır.

İzmir - Aydın Otoyolu (22-23. km): DSİ Köprüsü mevkiinde İzmir yönünde 17.09.2026 – 29.09.2026 tarihleri arasında sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım sol ve orta şerit üzerinden kontrollü şekilde devam etmektedir.

Ankara - Niğde Otoyolu (0-1. km): Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde üstyapı çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak aktarılmaktadır.

MARMARA VE EGE BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Çatalca - Büyükçekmece Yolu (21-23. km): Üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 15.09.2026 – 25.09.2026 tarihleri arasında Büyükçekmece yönü trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı Çatalca yönünden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Dursunbey - Harmancık Yolu (28-33. km): Yol yapım çalışmaları sebebiyle güzergah trafiğe kapatılmış olup ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

KARADENİZ, İÇ ANADOLU VE DOĞU GÜZERGAHLARI

Amasya - Turhal Yolu (0-3. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin hız limitlerine ve yönlendirme işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Iğdır - Tuzluca Şehir Merkezi Yolu (1-12. km): Geniş kapsamlı yapım çalışmaları sebebiyle bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ermenek - Mut Yolu (34-35. km): Bölgedeki yapım çalışmaları kapsamında uygulanan patlatma aralıklarında sürücülerin alternatif güzergah olan Ermenek - Bucakkışla - Karaman hattını dikkate alması ve işaretçilere uyması önem taşımaktadır.

Trabzon - Gümüşhane Yolu (T-4 Tüneli - 46. km): Tünel tüplerindeki bakım-onarım ve sinyalizasyon süreçleri nedeniyle güzergahtaki daraltmalara karşı sürücülerin dikkatli seyretmesi gerekmektedir.