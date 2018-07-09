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Gurbetçi çift, huzuru çiftlikte buldu

1974'te Aydın'dan Hollanda'ya giden gurbetçi Süleyman Yimsel ve eşi, emekli olunca memlekete dönüp doğayla iç içe bir çiftlik kurdu. Gurbetçi Yimsel çifti, evlerini bile kendileri yaptıkları 750 rakımlı çiftlikte koyun yetiştiriyor, meyve ağaçları dikiyor.

Gurbetçi çift, huzuru çiftlikte buldu

Yıllarca Hollanda'da çalıştılar, emekli olunca Aydın'a döndüler, huzuru çiftlikte buldular. Evlerini bile kendileri yaptılar, doğanın kucağında koyun yetiştiriyorlar.

Süleyman Yimsel, 1974 yılında henüz 15 yaşındayken Aydın'ın Koçarlı ilçesinden Hollanda'ya çalışmaya gitti. Emekli olunca eşiyle birlikte 4 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Memleketi Koçarlı'ya 15 km. mesafedeki Çeşme Mahallesi'nden 120 dönümlük arazi alan Yimsel çifti, bir çiftlik kurup koyun yetiştirmeye başladı. Nermin Yimsel de doğanın içinde ve eşinin yanında olmaktan mutlu.

750 rakımlı yemyeşil yaylada, doğayla iç içe yaşayan Yimsel çifti, satın aldıkları briketlerden 100 metrekarelik bir ev ve 100 metrekarelik bir de hayvan damı yaptı. Artezyen kuyusu açan, incir, ceviz ve muhtelif meyve fidanları diken gurbetçi çift, Türkiye'ye dönmeyi tüm gurbetçilere öneriyor.

Artık birer yetişkin olan 2 çocuğunu Hollanda'da bırakıp sıla hasretini dindiren ve kendilerine yeni bir hayat kuran gurbetçi çift, dünyada Türkiye gibi vatan yok diyor. 4 yılda 200 Bin liralık yatırımla huzurlu ve sakin bir hayata kavuşan gurbetçi çift, el ele, omuz omuza çalışıp üretmeyi, Koçarlı'nın yemyeşil doğasında tertemiz hava solumayı çok seviyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #çiftlik
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